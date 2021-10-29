「官僚は平気でうそをつく。信じた私が悪かった」　鳩山元首相、鹿児島市で演説

2021/10/29 07:35

鳩山由紀夫元首相は２８日、鹿児島市で街頭演説し、森友学園問題の赤木ファイル黒塗りについて「官僚は自分たちのプラスになると思ったら平気でうそをつく」と指摘した。ファイルの全面開示を求めた。鳩山元首相は、民主党政権時代の普天間飛行場移設問題を巡り「外務省がうその文書を見せ、結果として辺野古に戻ってしまった。信じた私が悪かった」と語った。その上で、自殺に追い込まれた近畿財務局の元職員赤木俊夫さん＝当時（５４）＝の真相を明らかにしない現政権を批判した。衆院選の応援で訪れた。