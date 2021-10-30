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2021/10/30 06:17
夏と秋〝競演〟 ヒマワリ､コスモス 2色のジュータン 鹿児島・南大隅
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競い合うように咲くヒマワリとコスモス＝南大隅町根占横別府
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南大隅町根占横別府の松之迫集落の遊休農地でコスモスとヒマワリが競うように咲き誇っている。黄色と濃淡のピンクの鮮やかなコントラストが目を引く。１１月半ばまで楽しめそう。
ヒマワリが１３アール、コスモスは１２アール。松之迫自治会の有志が８月下旬に種をまき、管理する。国の中山間地域等直接支払い制度を活用し、１０年前から栽培に取り組む。
担当の平野正人さん（７２）は「ベンチやトイレもある。秋の風を感じながら花をめでて」と話している。県根占自転車競技場近くの松之迫公民館付近。
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