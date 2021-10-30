TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
 2021/10/30 16:09

新型コロナ　鹿児島県内　４日連続感染確認無し

シェア
拡大拡大
　鹿児島県と鹿児島市は３０日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。県内の新規感染者がゼロとなるのは４日連続。累計感染者数は９１０１人。

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ