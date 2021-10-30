新型コロナ　鹿児島県内　４日連続感染確認無し

台風の高波が影響か 奄美・沖縄に漂着の軽石 11月以降、四国や東海にも

【衆院選鹿児島】1～3区で競り合い続く、最終盤の攻防激化

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11月2日 オータムナイト大花火 7000発､22カ所をリレー打ち上げ 鹿児島市