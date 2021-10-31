衆院選鹿児島選挙区　きょう投開票　結果は１日未明に確定

2021/10/31 06:30

鹿児島県内の衆院選４選挙区には１０人が立候補している。離島など一部の繰り上げ投票区を除いて３１日投票があり、即日開票される。結果は、１区が１１月１日午前１時４０分、２区は同１時半、３区が１０月３１日午後１１時５５分、４区は１１月１日午前０時３５分に確定する見込みだ。投票は、繰り上げ投票を終えた離島の１８カ所を除く１０７６カ所で午前７時から受け付ける。終了時刻は鹿児島市内のｌ０６カ所が午後８時で最も遅く、同市の４８カ所と他市町村は１～４時間早い。開票作業は午後９時４０分からの鹿児島市を除き、午後８時か８時台に始まる。選挙区の開票終了は最も遅い鹿児島市が１日午前０時５５分の予定。１８日現在の選挙人名簿登録者は１３４万１５６５人（男６２万５０２１人、女７１万６５４４人）。選挙区別は１区３５万８５５９人、２区３３万７６６０人、３区３１万９０１０人、４区３２万６３３６人。前回２０１７年１０月の県内の選挙区投票率は５６．０９％だった。県内４選挙区の候補者は次の通り（届け出順、敬称略）。１区 立民前職・川内博史（５９）、自民前職・宮路拓馬（４１）＝比例九州▽２区 共産新人・松崎真琴（６３）、自民前職・金子万寿夫（７４）、無所属新人・三反園訓（６３）▽３区 自民前職・小里泰弘（６３）、立民元職・野間健（６３）▽４区 社民新人・米永淳子（５８）、「ＮＨＫと裁判してる党弁護士法７２条違反で」新人・宮川直輝（４８）、自民前職・森山裕（７６）