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 2021/10/31 07:00

療養者、入院4人で変わらず　4日連続新規感染なし　新型コロナ・鹿児島30日発表

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　鹿児島県と鹿児島市は３０日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。県内で新規感染者がゼロになるのは４日連続。

　累計感染者は９１０１人、２９日時点の療養者は入院の４人のみ。
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