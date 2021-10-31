新型コロナ　鹿児島県内 ５日連続で感染確認なし

【衆院選鹿児島】1～3区で競り合い続く、最終盤の攻防激化

どちらも略して民主党？ 衆院選比例代表、立民と国民が同じ届け出 有権者「戸惑った」

投票率アップの切り札か 全国で広がる「選挙割」って何だ？ 衆院選

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11月2日 オータムナイト大花火 7000発､22カ所をリレー打ち上げ 鹿児島市