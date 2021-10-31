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 2021/10/31 16:12

新型コロナ　鹿児島県内 ５日連続で感染確認なし

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　鹿児島県と鹿児島市は３１日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。県内の新規感染者がゼロになるのは５日連続。累計感染者数は９１０１人。
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