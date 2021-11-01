TOP鹿児島のニュース 政治・経済 選挙 衆院選
 2021/11/01 01:53

【衆院選】小里氏が復活当選　比例九州

シェア
拡大拡大
　衆院選鹿児島３区で落選した自民前職の小里泰弘氏（63）は、九州ブロックの比例代表で復活当選を確実にした。
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ