TOP鹿児島のニュース 政治・経済 選挙 衆院選
 2021/10/31 23:56

【衆院選】鹿児島１区は宮路氏

シェア
拡大拡大
　与野党一騎打ちとなった衆院選鹿児島1区は、自民前職の宮路拓馬氏（41）が当選確実。
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ