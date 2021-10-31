TOP鹿児島のニュース 政治・経済 選挙 衆院選
 2021/10/31 20:01

【衆院選】鹿児島４区は森山氏

シェア
拡大拡大
　衆院選鹿児島4区は、自民前職の森山裕氏（76）が当選確実。
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ