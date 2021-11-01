TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
 2021/11/01 07:00

新たな感染5日連続なし　入院は4人　新型コロナ・鹿児島31日発表

シェア
拡大拡大
　鹿児島県と鹿児島市は３１日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。県内で新規感染者がゼロになるのは５日連続。

　累計感染者は９１０１人で、３０日時点の療養者は入院の４人のみ。
関連表

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ