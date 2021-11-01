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 2021/11/01 16:05

新型コロナ　鹿児島県内 ６日連続で感染確認なし

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　鹿児島県と鹿児島市は１日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。市の感染確認は１３日連続でなかった。県内の新規感染者がゼロとなるのは６日連続。累計感染者９１０１人のまま。
　
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