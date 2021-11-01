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 2021/11/02 13:25

「高齢男性が棒でATMをたたいている」　鹿児島市役所から通報、警察官 多数駆け付け一時騒然

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規制線を張り、警戒する警察官＝２日午前１０時３５分ごろ、鹿児島市役所
規制線を張り、警戒する警察官＝２日午前１０時３５分ごろ、鹿児島市役所
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　２日午前１０時ごろ、鹿児島市の鹿児島市役所別館で、「男性が棒で現金自動預払機（ＡＴＭ）をたたいている」と市職員が警察に通報し、鹿児島中央署員らが駆け付けた。けが人はなく、ＡＴＭに被害はなかった。

　市管財課によると、男は高齢とみられ、長さ約１メートルのつえのような木製の棒でＡＴＭコーナーの機械をたたいた。市職員が男性を別室に連れて行き、警察に引き継いだ。

　現場付近には警察官約１５人が駆け付けて規制線を張り、一時騒然とした。規制は午前中に解かれた。
警察官や警備員が駆けつけた現金自動預払機（ＡＴＭ）前＝２日午前１０時２５分ごろ、鹿児島市役所
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