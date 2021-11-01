「高齢男性が棒でATMをたたいている」　鹿児島市役所から通報、警察官 多数駆け付け一時騒然

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かごしまオータムナイト大花火 2日午後7時 市周辺部からスタート 桜島まで7000発、22カ所リレー打ち上げ

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11月2日 オータムナイト大花火 7000発､22カ所をリレー打ち上げ 鹿児島市

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〈衆院選鹿児島〉初当選の元知事・三反園氏、自民党入り検討 森山･県連会長「考えられない」

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投票日の未明にＦＢで選挙運動 鹿児島4区 森山氏陣営 公選法抵触の恐れ

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１回目は痛み、２回目は38度超の発熱や頭痛… 医療従事者ら経験者が語るワクチン接種後の症状 新型コロナ・鹿児島

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指宿に異色の陸上クラブ 6都県の22人所属、監督は福島在住 SNSで遠距離指導･交流 3日、九州実業団駅伝に挑戦

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【衆院選鹿児島】元知事の三反園氏が初当選 自民、２選挙区で敗れる

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【衆院選鹿児島】週刊誌報道で苦戦の小里さん 未明の比例復活に「初心に帰る」

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鹿児島県高校女子駅伝 神村が６連覇、28度目の優勝

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〈衆院選鹿児島3区〉比例復活当選の小里さん「恩返しを」 早朝つじ立ち、週刊誌報道に「ご心配かけた。深くおわび」