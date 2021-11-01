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新型コロナウイルス
2021/11/02 16:14
新型コロナ 鹿児島県内で新たに１人感染確認 鹿児島市が発表、10月19日以来
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鹿児島市は２日、新型コロナウイルスの感染者１人を新たに確認したと発表した。市の感染確認は１０月１９日以来。市在住の３０代男性。県の発表は７日連続でなかった。県内の累計感染者は９１０２人となった。
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