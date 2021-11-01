新型コロナ　鹿児島県内　感染確認なし

コロナ下、2回目の「おはら祭」3日開催 ソーシャルディスタンス、踊り連 今年も例年の1割に 鹿児島市天文館一帯

２．

かごしまオータムナイト大花火 2日午後7時 市周辺部からスタート 桜島まで7000発、22カ所リレー打ち上げ