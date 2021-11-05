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 2021/11/05 07:00

新規感染2日連続なし　入院1人　新型コロナ・鹿児島4日発表

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　鹿児島県と鹿児島市は４日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。感染者が確認されなかったのは２日連続。累計感染者は９１０２人。３日時点の療養者数は入院中の１人のみ。
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