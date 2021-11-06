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 2021/11/06 07:00

新規感染3日連続なし　新型コロナ・鹿児島5日発表

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　鹿児島県と鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。新規感染者ゼロは３日連続。累計感染者は９１０２人、４日時点の療養者は入院１人。
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