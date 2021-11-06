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 2021/11/06 16:07

立民・川内博史氏、鹿児島県連の代表辞任へ　衆院選落選受け

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　立憲民主党鹿児島県連の川内博史代表（６０）は６日、鹿児島市で会見し、衆院選鹿児島１区で落選したことから、代表を辞任する意向を表明した。１２月にも県連大会を開き、正式に了承される見通し。後任は未定。
小選挙区敗戦の報を受け、支持者をねぎらう川内博史さん＝１日、鹿児島市新町
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