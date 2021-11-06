立民・川内博史氏、鹿児島県連の代表辞任へ　衆院選落選受け

トラッククレーン暴行 ４容疑者、被害者と同じ現場で作業 目撃者「殴る蹴るが常態化」「抵抗しない男性を見て笑っていた」 鹿児島県薩摩川内

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〈衆院選 令和決戦の余波〉鹿児島2区 元知事・三反園氏、当選直後に自民入り意向 すっきりノーサイドとはいかず