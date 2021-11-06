南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
11
月
6
日 土曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
2021衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
政治・経済
＞
選挙
＞
衆院選
2021/11/06 16:07
立民・川内博史氏、鹿児島県連の代表辞任へ 衆院選落選受け
Tweet
シェア
拡大
立憲民主党鹿児島県連の川内博史代表（６０）は６日、鹿児島市で会見し、衆院選鹿児島１区で落選したことから、代表を辞任する意向を表明した。１２月にも県連大会を開き、正式に了承される見通し。後任は未定。
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
立民・川内博史氏、鹿児島県連の代表辞任へ 衆院選落選受け
11月6日 16:07
最高賞に「ショコラ ド エークラ」「薩摩切子『かぐや』」 かごしまの新特産品コンクール
11月6日 14:24
「思い出の学舎、アリガトウ！」 鹿児島工業高、取り壊しの実習棟に感謝の壁画
11月6日 12:30
偉人、師、近所のおじさん…どの西郷が好き？ 南洲顕彰館で肖像展
11月6日 11:00
7～9月の感染者、9割がワクチン未接種 新型コロナ・鹿児島
11月6日 10:30
かごしま旅クーポン、購入上限を拡大 8日から
11月6日 10:08
手芸好きが集う拠点に 伊佐の古民家改装し開店
11月6日 10:00
イプシロンロケット打ち上げ延期 天候不良で8日以降に
11月6日 09:20
磯の定番フカセ釣りが最近しぶい そんな時には遠投カゴ釣りを〈クロエビスの釣果アップ講座〉
11月6日 09:00
〈衆院選 令和決戦の余波〉鹿児島3区 “初黒星”の小里氏 週刊誌報道が再燃、女性の支持離れに拍車
11月6日 08:36
カナザワが鹿屋市に2000万円寄付 高規格救急車購入などに活用
11月6日 08:30
乳児の遺体を自宅に遺棄、母親の刑猶予 鹿児島地裁
11月6日 08:10
まん延防止解除から１カ月 繁華街、客足徐々に戻る 飲食店「忘年会で本格回復」に期待
11月6日 07:45
仲良し一家のよう、ヤッコソウ見頃 笠沙・野間岳
11月6日 07:30
新規感染3日連続なし 新型コロナ・鹿児島5日発表
11月6日 07:00
鹿児島のニュース一覧へ
戻る
このページのトップへ
▲