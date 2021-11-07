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2021/11/07 07:00
新規感染4日連続なし 新型コロナ・鹿児島6日発表
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鹿児島県と鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。感染者が確認されなかったのは４日連続。累計感染者は９１０２人。５日時点の療養者数は入院中の１人となっている。
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