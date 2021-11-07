南さつま市長 本坊輝雄氏が無投票4選　霧島市長選は4人、奄美市長選は2人が立候補

2021/11/07 17:01

本坊輝雄氏 拡大

任期満了に伴い、７日告示された霧島市と南さつま市の市長選挙と市議会議員選挙、奄美市長選は午後５時で立候補を締め切った。南さつま市長選は、午前中に届け出た無所属現職の本坊輝雄氏（６６）以外に動きはなく、無投票で４選を果たした。５市町が合併した２００５年以降、無投票当選は初めて。霧島市長選は現職・新人の４人、奄美市長選は新人２人が選挙戦に入った。霧島市長･市議選と奄美市長選、南さつま市議選の投開票は14日。霧島市長選は届け出順に、元市議で無所属新人の山田龍治氏（４６）、元市税務課市民税グループ長で無所属新人の秋丸健一郎氏（４８）、２期目を目指す無所属現職の中重真一氏（４４）のほか、元副市長で無所属新人の平野貴志氏（６６）の４人が立候補を届け出た。市議選（定数２６）には現職１８、元職１、新人１８の計３７人が立候補した。定数１７の南さつま市議選は現職１１、新人９の計２０人が出馬した。奄美市長選は、元県議（奄美市区選出）の永井章義氏（６４）と元奄美市議の安田壮平氏（４２）＝ともに無所属新人＝が立候補した。欠員２の市議補欠選挙は、新人２人の無投票当選が決まった。