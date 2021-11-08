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 2021/11/08 07:00

新規感染５日連続なし　入院は1人　新型コロナ・鹿児島7日発表

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　鹿児島県と鹿児島市は７日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。新規感染者ゼロは５日連続で、累計感染者は９１０２人のまま。６日時点の療養者は入院１人になっている。
表・市町村別コロナ感染者
表・コロナ相談窓口

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