乗客パニック「火事だ」　九州新幹線 車内で座席燃える　放火未遂容疑で69歳男を逮捕 広島発鹿児島中央行き 熊本―新八代走行中

2021/11/08 11:04

８日午前８時４０分ごろ、広島発鹿児島中央行きの九州新幹線「さくら４０１号」が熊本－新八代を走行中、「車内で火が付いた」と連絡があり、緊急停車した。ＪＲ九州によると、３号車で座席が燃え煙が上がったが、鎮火した。けが人はいない。熊本県警は、新幹線の車内に火を付けたとして、現住建造物等放火未遂の疑いで、福岡市の男（６９）を現行犯逮捕した。車両は新八代駅で警察が現場検証し、午前９時４０分ごろ運転を再開。予定より約５０分遅れの午前１０時半ごろ鹿児島中央駅に到着した。熊本駅から8号車に乗車した石川県の会社役員男性（80）は「火事だ、と言いながら、別の車両から乗客7，8人が流れ込んできた。パニック気味の人もいた」と話した。