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新型コロナウイルス
2021/11/09 07:00
新規感染6日連続なし 新型コロナ・鹿児島8日発表
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鹿児島県と鹿児島市は８日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。新規感染者ゼロは６日連続で、累計感染者は９１０２人のまま。７日時点の療養者は入院１人になっている。
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