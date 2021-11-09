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2021/11/09 12:00
三島村長選告示 元職と現職の２人届け出
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任期満了に伴う三島村長選は９日告示された。元村長で無所属の日高郷士氏（７７）、４期目を目指す無所属現職の大山辰夫氏（６３）の２人が立候補を届け出た（正午現在）。
投票は硫黄島を除く３投票所が１３日午前７時〜午後４時、硫黄島は１４日午前７時〜午後６時。同日午後７時から即日開票される。
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