三島村長選告示　元職と現職の２人届け出

2021/11/09 12:00

任期満了に伴う三島村長選は９日告示された。元村長で無所属の日高郷士氏（７７）、４期目を目指す無所属現職の大山辰夫氏（６３）の２人が立候補を届け出た（正午現在）。投票は硫黄島を除く３投票所が１３日午前７時〜午後４時、硫黄島は１４日午前７時〜午後６時。同日午後７時から即日開票される。