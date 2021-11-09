三島村長選　元職と現職一騎打ちに

2021/11/09 17:03

任期満了に伴い９日告示された三島村長選挙は、午後５時で立候補の届け出を締め切った。午前中に届け出た元村長で無所属の日高郷士氏（７７）、４期目を目指す無所属現職の大山辰夫氏（６３）の２人以外に動きはなく、一騎打ちとなった。投票は硫黄島を除く３投票所が１３日午前７時〜午後４時、硫黄島は１４日午前７時〜午後６時。同日午後７時から即日開票される。