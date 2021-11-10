民家全焼、１人死亡　93歳男性と連絡取れず　鹿児島･薩摩川内市

2021/11/10 12:39

１０日午前９時２０分ごろ、薩摩川内市入来町浦之名、無職男性（９３）方から出火、木造平屋住家約２５０平方メートルが全焼した。焼け跡から１人の遺体が見つかった。男性と連絡が取れておらず、薩摩川内署は身元の確認を進めている。同署によると、男性は妻と２人暮らし。近くに住む親族が１１０番した。