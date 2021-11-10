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2021/11/10 17:59
民家火災 焼け跡から2人目の遺体 93歳男性と妻 連絡取れず 鹿児島・薩摩川内
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消火作業にあたる消防隊員＝１０日午前１１時ごろ、薩摩川内市入来町浦之名
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10日午前、薩摩川内市入来町の木造平屋住家が全焼し、焼け跡から１人の遺体が見つかった火災で、同日午後、新たに別の遺体が見つかった。この家に２人で住む男性(93)、妻と連絡が取れておらず、薩摩川内署は身元の確認を進めている。
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