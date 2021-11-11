新規感染者8日連続ゼロ　新型コロナ・鹿児島10日発表

記者から知事、衆院議員 三反園氏、初登院で「慣れ親しんだ場所」 自民入りは「さまざまな方に相談」

軽石漂着「減ってもまた来る」 与論で2000立方メートル回収 業者「年内いっぱいかかるかも」 鹿児島

民家全焼、１人死亡 93歳男性と連絡取れず 鹿児島･薩摩川内市

〈衆院選鹿児島〉初当選の元知事・三反園氏、自民党入り検討 森山･県連会長「考えられない」

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〈衆院選 令和決戦の余波〉鹿児島2区 元知事・三反園氏、当選直後に自民入り意向 すっきりノーサイドとはいかず