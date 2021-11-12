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 2021/11/12 07:00

新規感染者9日連続ゼロ　新型コロナ・鹿児島11日発表

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　鹿児島県と鹿児島市は１１日、新型コロナウイルスの新たな感染者が確認されなかったと発表した。新規感染者ゼロは９日連続。１０日時点で１人が医療機関に入院している。
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