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 2021/11/12 18:19

さだまさしさんの鹿児島公演延期　来年1月16日に

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南日本新聞ニュース
　鹿児島市の川商ホールで１３日予定していた「さだ丼〜新自分風土記Ⅲ〜さだまさしコンサートツアー２０２１」は、２０２２年１月１６日に延期された。主催者が１２日発表した。さださんの体調不良のため。購入済みチケットはそのまま使える。払い戻しなど詳細は１５日、キョードー西日本＝0570(09)2424＝のホームページで発表する。
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