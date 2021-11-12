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2021/11/12 18:19
さだまさしさんの鹿児島公演延期 来年1月16日に
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鹿児島市の川商ホールで１３日予定していた「さだ丼〜新自分風土記Ⅲ〜さだまさしコンサートツアー２０２１」は、２０２２年１月１６日に延期された。主催者が１２日発表した。さださんの体調不良のため。購入済みチケットはそのまま使える。払い戻しなど詳細は１５日、キョードー西日本＝
0570(09)2424
＝のホームページで発表する。
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