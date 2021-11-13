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2021/11/13 08:16
減速せず海に車転落 運転の男性死亡 鹿児島市
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男性が運転する軽乗用車が転落した現場を調べる警察や消防＝１２日午前９時５０分ごろ、鹿児島市南栄４丁目、谷山一区１号岸壁
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１２日午前８時５０分ごろ、鹿児島市南栄４丁目の谷山一区１号岸壁で、「車が海に沈んでいる」と通行人から１１９番があった。転落した軽乗用車を運転していた同市の男性会社員（２５）は搬送先の病院で死亡した。死因は溺死。
鹿児島南署によると、軽乗用車は転落直前、岸壁から約１００メートル離れた交差点で、大型トラックと出合い頭に衝突。目撃者によると、スピードを落とさず岸壁へ直進し、海中へ転落したという。
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