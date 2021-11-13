減速せず海に車転落　運転の男性死亡　鹿児島市

2021/11/13 08:16

１２日午前８時５０分ごろ、鹿児島市南栄４丁目の谷山一区１号岸壁で、「車が海に沈んでいる」と通行人から１１９番があった。転落した軽乗用車を運転していた同市の男性会社員（２５）は搬送先の病院で死亡した。死因は溺死。鹿児島南署によると、軽乗用車は転落直前、岸壁から約１００メートル離れた交差点で、大型トラックと出合い頭に衝突。目撃者によると、スピードを落とさず岸壁へ直進し、海中へ転落したという。