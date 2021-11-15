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 2021/11/15 10:30

12日連続で新規感染なし　新型コロナ･鹿児島 14日発表

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　鹿児島県と鹿児島市は１４日、新型コロナウイルスの新たな感染者を確認されなかったと発表した。新規感染者がいないのは１２日連続。累計感染者数は９１０２人のまま。
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