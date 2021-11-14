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 2021/11/14 18:11

出水市の養鶏場で鳥インフル疑い　鹿児島県内で今季２例目

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鹿児島県内で今季１例目の鳥インフルエンザが発生し、殺処分が進む養鶏場＝１３日、出水市平和町（県畜産課提供）
鹿児島県内で今季１例目の鳥インフルエンザが発生し、殺処分が進む養鶏場＝１３日、出水市平和町（県畜産課提供）
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　鹿児島県は１４日、出水市の養鶏農場の採卵鶏について鳥インフルエンザの簡易検査をしたところ、陽性だったと発表した。県内の養鶏場での発生は今季２例目。

　鹿児島中央家畜保健衛生所で遺伝子（ＰＣＲ）検査中。１５日未明に結果が判明し、農林水産省が疑似患畜と判定すれば、農場の鳥は全て殺処分される。
１３日午後、鹿児島県内で発生した今季１例目の鳥インフルエンザで、防疫措置に向かう県の職員ら＝出水市
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