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2021/11/14 19:55
三島村長 大山氏が4期目当選
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大山辰夫氏
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任期満了に伴う三島村長選挙は１４日投開票があり、無所属現職の大山辰夫氏（６３）が、無所属で元村長の日髙郷士氏（７７）を退け、４期目の当選を果たした。
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