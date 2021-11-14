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 2021/11/14 21:50

奄美市長に安田氏が初当選

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安田壮平氏
安田壮平氏
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　任期満了に伴う奄美市長選挙は１４日投開票があり、元市議で無所属新人の安田壮平氏（４２）が、元県議で無所属新人の永井章義氏（６４）を破り、初当選を果たした。
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