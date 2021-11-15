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 2021/11/15 11:54

出水の養鶏場 鳥インフル確定　鹿児島県内今季2例目　11000羽 殺処分始まる

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消石灰を現場に向かうトラックに積み込むフォークリフト＝１５日午前、出水市文化町
消石灰を現場に向かうトラックに積み込むフォークリフト＝１５日午前、出水市文化町
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　鹿児島県は１５日、出水市高尾野の養鶏場で見つかった鳥インフルエンザ疑い例について、遺伝子（ＰＣＲ）検査で感染を確認したと発表した。農林水産省は高病原性の疑いがあり、殺処分対象となる「疑似患畜」と判定。県は同日午前１１時半、発生農場の採卵鶏１万１０００羽の処分を始めた。本年度の国内養鶏場での発生は３例目、県内では２例目。県内で１シーズン２例以上の発生は初めて。
殺処分が終わり、清掃が進む１例目が発生した養鶏場＝１４日、出水市平和町（鹿児島県畜産課提供）
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