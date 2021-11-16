13日連続感染確認なし　新型コロナ･鹿児島15日発表

地頭の娘と漁師 室町時代の悲恋伝える石塔か 2人の霊鎮める？記述通り 種子島の山中で確認

Misumiが農業参入、LED野菜工場新設 最短で35日、業務用レタス１日に3200株収穫 鹿児島

軽石漂着の与論島にタンカー接岸 2カ月ぶり重油補給 九州電力、発電用に補充 鹿児島

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