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 2021/11/16 07:00

13日連続感染確認なし　新型コロナ･鹿児島15日発表

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　鹿児島県と鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの新たな感染者が確認されなかったと発表した。新規感染者ゼロは１３日連続。累計感染者は９１０２人のまま。
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