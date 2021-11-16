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2021/11/16 10:45
西之表市長、馬毛島整備の入札公告に抗議へ 防衛省を16日訪問
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馬毛島
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西之表市の八板俊輔市長は１６日、防衛省を訪れる。馬毛島への米軍機訓練移転と自衛隊基地整備計画を巡り、同省が環境影響評価（アセス）手続きの途中段階で、基地本体整備に関連する初の工事入札を公告したことに抗議するとみられる。
市が１５日発表した。地方協力局の青木健至次長が対応する。
同省は、基地の滑走路建設などに使うコンクリートを作るため島内に設置する仮設プラントの入札を１１日公告した。八板市長は「各種調査の結果を住民に説明し、理解を得て進むべきで承服できない」と反発していた。
八板市長の同省訪問は４月以来。「計画は失うものが大きく、同意できない」と政務官らに伝えていた。
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