18キロを6時間　H2Aロケット、そろり深夜の大移動　種子島

2021/11/16 20:36

愛知県の製造拠点から南種子町の島間港に着いたＨ２Ａロケット４５号機が１５日深夜、同港を出発した。約１８キロの道のりを６時間かけてゆっくり進み、同町の種子島宇宙センターに到着した。製造元の三菱重工業によると、運んだのはロケットブースターと衛星を格納するフェアリングを除いた機体。長さ３６メートルと１６メートルのコンテナに分けて格納した。沿道では１２月２１日予定の打ち上げを心待ちにする住民らが見守った。茎南小学校６年の臼田朋弘君は「大きくて迫力があった。今度は夜の打ち上げなので楽しみ」と目を輝かせた。