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2021/11/17 11:40
馬毛島基地計画 入札公告取り下げ 首相と防衛相に要望 反対派団体「工事開始そのもの」
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馬毛島
拡大
西之表市馬毛島への米軍機訓練移転と自衛隊基地整備計画に反対する市民団体「馬毛島への米軍施設に反対する市民・団体連絡会」（三宅公人会長）は１６日、島内仮設プラント工事の入札公告取り下げを求める要望書を同市の九州防衛局種子島連絡所に提出した。岸田文雄首相と岸信夫防衛相宛て。
要望書は「計画は策定段階で、入札は基地建設工事の開始そのものだ」と抗議。基地整備による影響を調べる環境影響評価の途中段階での公告に、三宅会長は「国会で計画について論議すべきで、民主主義のルールに反している」と述べた。
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