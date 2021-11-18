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 2021/11/18 07:00

15日連続新規感染なし　新型コロナ・鹿児島17日発表

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　鹿児島県と鹿児島市は１７日、新型コロナウイルスの新たな感染者が確認されなかったと発表した。新規感染者ゼロは１５日連続。累計感染者は９１０２人のまま。
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