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2021/11/18 20:00
新規感染16日連続ゼロ 新型コロナ・鹿児島18日発表
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鹿児島県と鹿児島市は１８日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。新規感染者ゼロは１６日連続。
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