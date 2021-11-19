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 2021/11/19 19:46

新規感染17日連続ゼロ　新型コロナ・鹿児島19日発表

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　鹿児島県と鹿児島市は１９日、新型コロナウイルスの新たな感染者を確認しなかったと発表した。新規感染者ゼロは１７日連続。
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