「国宝指定」を記念　霧島神宮社殿を特別公開　12月2日から23日まで

2021/11/19 21:30

きらびやかに装飾された霧島神宮の社殿内部 拡大

霧島市の霧島神宮は１２月２日から２３日まで、国宝指定が決まった社殿の特別拝観を実施する。普段は一般客が立ち入りできない拝殿を見学できる。期間中の午前１０、１１時と午後２、３時に実施。登廊下から拝殿に入り参拝した後、神職の解説を受ける。同神宮ホームページ（ＨＰ）か、境内の授与所横の窓口で直接予約する。定員各５０人でＨＰからの予約優先。１人千円、中学生以下は無料。記念の絵馬形拝観券が付く。祭典の都合上、見学できない日程があり、ＨＰで確認が必要。