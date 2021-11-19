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2021/11/19 21:30
「国宝指定」を記念 霧島神宮社殿を特別公開 12月2日から23日まで
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きらびやかに装飾された霧島神宮の社殿内部
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霧島市の霧島神宮は１２月２日から２３日まで、国宝指定が決まった社殿の特別拝観を実施する。普段は一般客が立ち入りできない拝殿を見学できる。
期間中の午前１０、１１時と午後２、３時に実施。登廊下から拝殿に入り参拝した後、神職の解説を受ける。同神宮ホームページ（ＨＰ）か、境内の授与所横の窓口で直接予約する。定員各５０人でＨＰからの予約優先。１人千円、中学生以下は無料。記念の絵馬形拝観券が付く。
祭典の都合上、見学できない日程があり、ＨＰで確認が必要。
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