TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
 2021/11/20 19:33

新規感染18日連続ゼロ　新型コロナ・鹿児島20日発表

シェア
拡大拡大
　鹿児島県と鹿児島市は２０日、新型コロナウイルスの新たな感染者を確認しなかったと発表した。新規感染者がゼロになるのは１８日連続。
コロナ相談窓口

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ