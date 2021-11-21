TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業 観光
 2021/11/21 06:30

黄金に染まる夜　「千本イチョウ」ライトアップ　垂水市

シェア
ライトアップで幻想的に輝くイチョウ並木＝２０日午後６時、垂水市新御堂
ライトアップで幻想的に輝くイチョウ並木＝２０日午後６時、垂水市新御堂
拡大拡大
　鹿児島県垂水市新御堂の千本イチョウが見頃を迎えた。２０日、夜間ライトアップが始まり、多くの家族連れやカップルは黄金色に染まった空間で写真撮影や落ち葉拾いに興じていた。

　近くの中馬吉昭さん（７９）信子さん（７８）夫妻が４３年前に植樹を始め、私有地４．５ヘクタールに約１２００本ある。まだ緑色の葉も目に付くものの色付きは例年より１週間早く、１２月初めまで楽しめそう。

　鹿児島市常盤１丁目の会社員和田優斗さん（２７）は初めて訪れたといい「暖かい光に包まれたような感じがした」と話した。

　ライトアップは１２月５日まで毎日午後６～９時。
（別カット）ライトアップで幻想的に輝くイチョウ並木
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ