前を失礼します　「ほぼ皆既月食」と飛行機がランデブー

2021/11/20 21:33

飛行機雲を残しながら月を横切る機体－。満月が地球の影に隠れ、欠けて見える部分月食が観測された１９日夜、鹿児島県西之表市で“奇跡の一枚”の撮影に成功した。さながら映画のワンシーンのよう。月食が終盤にさしかかった午後７時１５分すぎ、伊関小学校の中鉢吉彦校長（５４）が一眼レフカメラで捉えた。満月が欠け、元に戻るまでを学校で撮影していたところ、偶然写り込んだという。今回のようにほぼ皆既に近い状態の月食は珍しく、タイミングよく飛行機が通過するとなれば、まさに天文学的な確率。「一瞬の出来事。年末に向けた吉兆か」と中鉢校長。