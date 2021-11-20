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2021/11/20 21:33
前を失礼します 「ほぼ皆既月食」と飛行機がランデブー
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月を横切る飛行機＝１９日午後７時１５分すぎ、西之表市伊関
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飛行機雲を残しながら月を横切る機体－。満月が地球の影に隠れ、欠けて見える部分月食が観測された１９日夜、鹿児島県西之表市で“奇跡の一枚”の撮影に成功した。さながら映画のワンシーンのよう。
月食が終盤にさしかかった午後７時１５分すぎ、伊関小学校の中鉢吉彦校長（５４）が一眼レフカメラで捉えた。満月が欠け、元に戻るまでを学校で撮影していたところ、偶然写り込んだという。
今回のようにほぼ皆既に近い状態の月食は珍しく、タイミングよく飛行機が通過するとなれば、まさに天文学的な確率。「一瞬の出来事。年末に向けた吉兆か」と中鉢校長。
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