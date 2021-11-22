桜島バックに見慣れぬ列車　観光特急「海幸山幸」が特別運行　JR日豊線鹿児島中央－宮崎　23、27日も

2021/11/22 11:45

ＪＲ九州の観光特急「海幸山幸」が２１日、日豊線鹿児島中央－宮崎間で特別運行した。通常は鹿児島県内を走らない車両に、熱心な鉄道ファンがスマートフォンやカメラを向けていた。日南線宮崎－南郷間を走る２両編成。今年９月の台風１４号の被害を受け運休している。地元の神話「海幸彦・山幸彦」にちなみ、名付けられた。同日は鹿児島中央を出発。桜島を背景にした姶良市加治木の撮影スポットでは午前１０時半ごろ、白を基調にした側面に木目が映える車両が通過。県外から訪れたファンらが夢中でシャッターを押していた。２３、２７日も運行する。鹿児島中央を午前１０時１０分に出発。霧島神宮などに停車して宮崎で折り返し、鹿児島中央に午後４時４４分に到着する。