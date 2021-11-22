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2021/11/22 18:50
新たな感染発表なし 1人が入院 新型コロナ・鹿児島 22日発表
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鹿児島県と鹿児島市は２２日、新型コロナウイルスの新規感染者は確認されなかったと発表した。２１日発表の１人が入院中。
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