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 2021/11/22 18:50

新たな感染発表なし　1人が入院　新型コロナ・鹿児島 22日発表

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　鹿児島県と鹿児島市は２２日、新型コロナウイルスの新規感染者は確認されなかったと発表した。２１日発表の１人が入院中。
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