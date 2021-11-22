新たな感染発表なし　1人が入院　新型コロナ・鹿児島 22日発表

新型コロナ 鹿児島県内で新たに１人感染確認 ２日以来

【連載・非正規公務員に明日はあるか①】待遇改善図った「会計年度任用職員」 実態は雇い止め、パート転換で賃金下がる

【連載・非正規公務員に明日はあるか②】生徒にとって同じ「先生」 求められる仕事も同じ でも待遇に格差 同一労働同一賃金は幻か

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20代母、自宅で乳・幼児2人の首絞める 長女と次女の殺人未遂容疑で逮捕 鹿児島県警奄美署