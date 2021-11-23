馬毛島基地計画　隊員宿舎整備や地元企業の受注機会の確保など９項目要望　賛成派の西之表市議団

2021/11/23 10:00

馬毛島 拡大

西之表市馬毛島への米軍機訓練移転と自衛隊基地整備計画に賛成する同市議会議員団（７人）は２２日、市内への隊員宿舎や西之表港発着の通勤定期船の整備などを求める要望書を九州防衛局（福岡市）に提出した。要望事項は９項目。ほかに物品調達や整備工事で地元企業の受注機会を確保することや、基地建設に伴う再編交付金・補助金の説明、離島の急患搬送機能の種子島移転などを挙げた。同市議１４人のうち、賛成派は７人。同日は６人が同局を訪れ、伊藤哲也局長と約３０分面会した。団長の下川和博市議は「市議会として計画に賛意を示す意見書を出しており、改めて防衛省と連携することを伝えた」と話した。