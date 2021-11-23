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 2021/11/23 17:45

２日連続で感染確認なし　１人が入院中　新型コロナ・鹿児島23日発表

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　鹿児島県と鹿児島市は２３日、新型コロナウイルスの新規感染者は確認されなかったと発表した。感染者が確認されなかったのは２日連続。累計感染者は９１０３人。２２日時点の療養者数は入院中の１人のみ。
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